Dionisi presenta Palermo-Mantova: «Pohjanpalo è bravo a lottare ma non vogliamo farlo giocare solo spalle alla porta»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Mantova.

Ecco le sue parole:

«Il Mantova ha un’idea di gioco che in Serie B hanno solo loro. È una squadra che costruisce molto dal basso e poi imbuca tra le linee. Ci interessa fare risultato. La nostra costruzione richiede il coinvolgimento del portiere, ma solo se ci dà sbocchi in avanti. La responsabilità di verticalizzare deve essere dei giocatori di movimenti, non del portiere. È arrivato Pohjanpalo, che è bravo a lottare ma non vogliamo farlo giocare solo spalle alla porta. All’andata abbiamo creato senza realizzare. Il Mantova ha sempre la gestione della palla. Con lo Spezia abbiamo creato poco e abbiamo segnato due gol. I ragazzi, sul piano difensivo, mi piacciono a livello di atteggiamento. Dobbiamo crescere come squadra, agli attaccanti non arrivano tanti palloni puliti».