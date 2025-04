Dionisi presenta Palermo-Carrarese: «Serve più mentalità, le partite non finiscono mai»

«I gol presi nei minuti finali? La spiegazione è abbastanza ovvia e non dipende dalla condizione fisica, ma da quella mentale», ha spiegato Alessio Dionisi in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Pasquetta contro la Carrarese. «Su questo possiamo e dobbiamo crescere: le partite non sono mai finite. Alberto Galassi ce lo ripete sempre, ‘non è finita finché non è finita’».

Il tecnico rosanero ha poi sottolineato un importante segnale in vista del rush finale: «Per la prima volta da gennaio ci siamo allenati in 20 calciatori di movimento, l’unico assente sarà Di Francesco. Se ci doveva essere un momento buono per avere tutti a disposizione era proprio questo». E sulla condizione generale: «I ragazzi si stanno allenando bene. In questi 18 giorni dobbiamo assolutamente avere la mentalità giusta».