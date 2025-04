Palermo-Carrarese: già venduti oltre 3.000 biglietti, 200 nel settore ospiti

Prosegue a buon ritmo la prevendita per la sfida tra Palermo e Carrarese, in programma lunedì 22 aprile alle ore 15.00 allo stadio Renzo Barbera, gara valida per la 34ª giornata del campionato di Serie B.

Secondo quanto raccolto, sono circa 3.000 i tagliandi già venduti, con una parte importante rappresentata dai tifosi rosanero che si preparano a sostenere la squadra in un momento decisivo per la corsa ai playoff. Di questi, circa 200 biglietti sono stati acquistati dai tifosi della Carrarese, che seguiranno la propria squadra in una trasferta dal sapore storico.

L’obiettivo del club è quello di avvicinarsi nuovamente alle 20.000 presenze complessive, contando anche i 13.680 abbonati. La sfida contro la formazione toscana, neopromossa ma sorprendentemente in corsa per un posto negli spareggi, si preannuncia delicata e molto attesa dal pubblico palermitano, che nelle ultime settimane ha dimostrato grande partecipazione.

L’orario pomeridiano del lunedì di Pasquetta rappresenta un’incognita, ma il richiamo del Barbera potrebbe comunque prevalere anche sulle tradizionali gite fuori porta. La società, intanto, ha confermato anche l’iniziativa che prevede l’ingresso gratuito per gli Under 14 in gradinata superiore laterale, fino a esaurimento posti, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla squadra.