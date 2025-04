Dionisi presenta Bari-Palermo: «Pohjanpalo? Ora siamo più efficaci»

Alessio Dionisi, intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo dei rosanero, ha tracciato un bilancio del percorso del Palermo alla vigilia del big match di venerdì sera contro il Bari. Il tecnico ha invitato la squadra a mantenere equilibrio e consapevolezza in un momento decisivo della stagione.

«Non ci possono essere rimpianti – ha dichiarato Dionisi –. Siamo la media di tutto quello che abbiamo fatto, non solo il riflesso dell’ultima partita. Sono convinto che abbiamo qualità importanti. Il poco equilibrio esterno ha condizionato quello interno. Dobbiamo essere più equilibrati di quello che ci circonda».

Il tecnico ha ripercorso i momenti altalenanti vissuti in stagione: «Questa montagna russa non ci ha permesso di dare continuità. Penso alla vittoria contro lo Spezia all’andata e poi al calo avuto a Carrara. Non dobbiamo ripetere lo stesso errore».

Un processo di crescita che Dionisi rivendica anche nei periodi meno felici: «Stiamo crescendo da un po’, i risultati lo confermano. E stavamo crescendo anche quando raccoglievamo qualche risultato in meno».

«Contro il Bari sarà una sfida vera»

Guardando alla sfida contro i pugliesi, Dionisi ha avvertito: «Giochiamo contro il Bari, che da gennaio non ha mai perso in casa. Non affrontiamo una squadra di secondo livello, se la può giocare con noi».

Un chiaro segnale che il Palermo dovrà affrontare la partita con la massima attenzione e senza alcuna presunzione.

«Pohjanpalo ha aumentato l’efficacia della squadra»

Dionisi si è soffermato anche sull’impatto di Joel Pohjanpalo: «Pohjanpalo è un terminale offensivo importante. La squadra ha sempre prodotto, ma eravamo meno efficaci. Lui ha alzato la percentuale di efficacia della squadra».

Non solo il finlandese. Dionisi ha voluto spendere parole anche per Le Douaron: «Stava crescendo e non deve perdere fiducia in se stesso. Ci ha solo messo un po’ più di tempo per crescere».