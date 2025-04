Dionisi presenta Bari-Palermo: «Momento decisivo, bisogna mantenere equilibrio e ambizione»

Alessio Dionisi, intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo dei rosanero, ha tracciato un bilancio del percorso del Palermo alla vigilia del big match di venerdì sera contro il Bari. Il tecnico ha invitato la squadra a mantenere equilibrio e consapevolezza in un momento decisivo della stagione.

«La squadra, a livello psicologico, sta bene. Il post-Cremonese non è stato semplice, ma i ragazzi si sono sempre allenati alla grande», ha dichiarato Dionisi. Il tecnico ha poi aggiunto: «Davanti ci sono compagini che hanno la qualità per batterci, come il Bari. Hanno preso meno gol di noi, sono una squadra forte e vanno rispettati. Tuttavia, è un momento decisivo per il nostro obiettivo e dobbiamo affrontarlo con la giusta mentalità».

L’allenatore ha sottolineato anche l’importanza dell’atteggiamento in campo, rivelando quale sarà la priorità della squadra per il match contro i pugliesi: «Voglio continuità di prestazione, ma ancora prima di atteggiamento. Il Bari non è il Sassuolo, ma ha qualità importanti e dovremo affrontarlo con la mentalità giusta».

Dionisi ha poi voluto sottolineare come, nonostante le difficoltà iniziali, la squadra stia mostrando segni di crescita: «La squadra ha dato una dimostrazione all’ambiente nelle due settimane di sosta. Siamo in crescita, nessuno me lo può togliere dalla testa. I ragazzi stanno lavorando bene e siamo sulla buona strada».

Concludendo, il tecnico ha ribadito il suo focus sull’ambizione della squadra: «La strada è ancora lunga, ma vogliamo fare la migliore prestazione possibile contro il Bari. Per me, l’ambizione è al primo posto, dobbiamo essere ambiziosi senza dimenticare cosa abbiamo lasciato dietro».