Dionisi presenta Bari-Palermo: «Partita bella da giocare. Consapevoli, non presuntuosi»

Dal centro sportivo dei rosanero, Alessio Dionisi ha presentato in conferenza stampa il big match di venerdì sera al “San Nicola” contro il Bari. Il tecnico del Palermo, reduce dalla grande vittoria contro il Sassuolo, ha parlato del momento della squadra e della preparazione verso una delle sfide chiave per la corsa playoff.

«Il giorno dopo la partita chi non ha giocato si è allenato bene – ha raccontato Dionisi –. Ieri abbiamo fatto un allenamento da sei, oggi dobbiamo farlo da otto. Ieri i ragazzi erano stanchi».

Il Palermo avrà a disposizione solo due giorni per preparare al meglio la sfida contro i pugliesi. «Prepareremo la partita in due giorni – ha sottolineato Dionisi –. È una gara bella da giocare. Veniamo da match fatti bene e non solo contro il Sassuolo. Dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento».

Il tecnico rosanero ha insistito sull’importanza dell’approccio mentale: «Ci vuole consapevolezza e non presunzione. Mancano sei partite per giocarci la settima, vado avanti con questo spot. Abbiamo fatto un passo avanti ma non è ancora definitivo. Dobbiamo compiere un ulteriore passo in avanti».

Dionisi ha così suonato la carica: massima concentrazione per un finale di stagione che può ancora regalare grandi soddisfazioni al Palermo.