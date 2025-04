U17, mano pesante del giudice sportivo: Riposto escluso dal campionato 2025/26 dopo l’aggressione all’arbitro Alfonsetti

Pugno duro del giudice sportivo dopo l’aggressione all’arbitro 19enne Diego Alfonsetti durante la partita tra Riposto e Pedara Under 17. Il Riposto è stato escluso dal campionato 2025/26 e multato di 500 euro. Squalifica a vita per 10 giocatori: 7 resteranno fuori fino al 2030, gli altri fino al 2028. Sospesi fino a giugno 2025 anche l’allenatore Anastasi e il dirigente Previti, nonostante il loro tentativo di proteggere il direttore di gara. Disposto inoltre il risarcimento per i danni all’auto dell’arbitro.

Shock a Riposto (Catania): giovane arbitro aggredito durante una partita Under 17