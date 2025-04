Dinamo Zagabria: esonerato Cannavaro. A dicembre fu accostato al Palermo

Termina dopo soli tre mesi l’avventura di Fabio Cannavaro sulla panchina della Dinamo Zagabria. Dopo l’ultima sconfitta per 3 a 0 contro l’Istra, il club croato ha deciso di sollevare l’ex Udinese dall’incarico per via del -8 e -7 dal primo e secondo posto, occupati rispettivamente dall’ Hajduk Spalato e dal Rijeka.

Fabio Cannavaro venne accostato al Palermo intorno la metà di dicembre, quando la società rosanero fece delle riflessioni su Alessio Dionisi: poche settimane dopo il capitano della mitica Nazionale 2006 ha deciso di accettare l’offerta della Dinamo Zagabria. Di seguito il comunicato ufficiale diramato dal club croato:

“Da mercoledì Fabio Cannavaro non è più l’allenatore della prima squadra della Dinamo. E’ rimasto sulla panchina del club Maksimir per poco più di tre mesi e ha guidato i Blues in 14 partite ufficiali e tre amichevoli.

Ringraziamo l’allenatore Cannavaro dal profondo del nostro cuore per il suo grande impegno, impegno e cordialità e gli auguriamo tutta la fortuna per il suo ulteriore percorso sportivo e di vita. Nel resto della stagione la squadra verrà temporaneamente rilevata dal precedente vice allenatore, Sandro Perković”.