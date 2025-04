Modena, Santoro: «Ci aspettano sei finali. Prima la salvezza, poi si vedrà»

Il centrocampista del Modena, Simone Santoro, ha parlato a pochi giorni di distanza dalla vittoria per 1-2 sul campo del Pisa che porta anche la sua firma per via del gol segnato in occasione del momentaneo 0-1. Di seguito le parole rilasciate dall’ex Palermo e raccolte da Tuttomodenaweb.com:

«Pensiamo partita dopo partita e affronteremo gli ultimi incontri come sei finali. Le partite con Catanzaro e Pisa hanno dimostrato che questo campionato è difficile e imprevedibile. Non ci sono risultati scontati, siamo in fiducia e liberi a livello mentale. Primo obiettivo mettere in tasca la salvezza e poi vedremo. Il Sassuolo ha il miglior attacco del campionato, ottime qualità individuali ed è sempre stato ai vertici, proveremo a metterli in difficoltà. Sono uno che lavora tanto per la squadra e non ho problemi a fare il lavoro sporco, mi reputo molto generoso. Avvertire la fiducia del mister è essenziale per crescere e avere continuità nelle prestazioni. All’inizio della mia carriera giocavo come mezzala e mi capitava spesso di inserirmi nelle azioni offensive, quest’anno sotto questo aspetto sta andando bene. Sono molto contento di aver segnato gol importanti».