Di Marzio: “Accelerata del Pisa per Vogliacco”

Dopo essere stato valutato come possibile rinforzo per il ruolo di braccetto destro, si complica per il Palermo la pista che porta ad Alessandro Vogliacco del Genoa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore il Pisa avrebbe accelerato per provare a chiudere l’operazione.

Il mister del Pisa, Alberto Gilardino, conosce molto bene il difensore classe ’98, avendolo già allenato nella sua esperienza al Grifone. Le prossime ore saranno decisive per la trattativa e per capire se i rosanero tenteranno un ultimo affondo o se l’affare sfumerà definitivamente.

