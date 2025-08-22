Cremonese, Nicola: «Il livello del Palermo è da Serie A»

Alla vigilia della prima giornata di campionato contro il Milan, in programma per domani alle 20.45, ha parlato in conferenza stampa il mister della Cremonese Davide Nicola. Nel corso della conferenza il mister è tornato a parlare della sfida di Coppa Italia contro il Palermo.

Queste le sue parole sui rosanero:

«Il livello del Palermo è paragonabile a quello di una squadra che lotta per la salvezza in Serie A. Nelle ultime tre gare abbiamo avuto indicazioni interessanti, per ciò che è stato fatto in termini di occasioni concesse agli avversari. I ragazzi si stanno applicando e mi stanno dando delle risposte, ma quando chiedo equilibrio intendo anche la partecipazione alla fase offensiva senza scoprirsi troppo ma costruendo al meglio le linee di difesa»