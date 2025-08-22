Cremonese, Nicola: «Il livello del Palermo è da Serie A»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025

Davide Nicola/ fonte LaPresse- ilovepalermocalcio.com

Alla vigilia della prima giornata di campionato contro il Milan, in programma per domani alle 20.45, ha parlato in conferenza stampa il mister della Cremonese Davide Nicola. Nel corso della conferenza il mister è tornato a parlare della sfida di Coppa Italia contro il Palermo.

Queste le sue parole sui rosanero:

«Il livello del Palermo è paragonabile a quello di una squadra che lotta per la salvezza in Serie A. Nelle ultime tre gare abbiamo avuto indicazioni interessanti, per ciò che è stato fatto in termini di occasioni concesse agli avversari. I ragazzi si stanno applicando e mi stanno dando delle risposte, ma quando chiedo equilibrio intendo anche la partecipazione alla fase offensiva senza scoprirsi troppo ma costruendo al meglio le linee di difesa»

Ultimissime

Cremonese, Nicola: «Il livello del Palermo è da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025

Di Marzio: “Accelerata del Pisa per Vogliacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025

Dobbiamo rifare il mercato difensori: lesione per il centrale | L’allenatore è disperato

Lorenzo Gulotta Agosto 22, 2025

E’ il momento di MOISE KEAN: di nuovo in una big | I tifosi non l’hanno presa bene

Lorenzo Gulotta Agosto 22, 2025

Il Resto del Carlino: “Una sfida alla ‘Davide contro Golia’ Il Palermo vale 40 milioni, la Regia 12”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 22, 2025