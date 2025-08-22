Spezia, D’Angelo: «Il Palermo è tra le squadre più organizzate e avvantaggiate sulla carta»

Il tecnico dello Spezia, Luca D’Angelo, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla prima di campionato contro la Carrarese, in programma domenica alle 19:00. Nel corso della conferenza, il mister dei bianconeri ha fatto anche le sue previsioni di inizio anno sul prossimo campionato di Serie B.

«La nostra posizione tra i favoriti è dettata sicuramente dal lascito della scorsa stagione, ma ora in realtà si riparte da zero e quindi conta solo quello. Sicuro non abbiamo alcuna pressione, vogliamo essere noi stessi e giocare come sappiamo. Empoli, Venezia e Palermo sono le squadre più organizzate e avvantaggiate sulla carta, anche Modena e Bari hanno fatto un buon mercato, quindi vedremo cosa poi dirà il campo: noi dobbiamo pensare a noi stessi», queste alcune delle parole di mister D’Angelo in sala stampa.