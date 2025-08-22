Dobbiamo rifare il mercato difensori: lesione per il centrale | L’allenatore è disperato

L’allenatore ha letteralmente le mani nei capelli: adesso è convinto di dover rifare totalmente il mercato difensori per una tegola.

Il reparto difensivo di una squadra di Serie A sta vivendo un momento delicatissimo, con la dirigenza costretta ad accelerare sul mercato per rinforzare un settore già in affanno, prima ancora dell’inizio del campionato. I contatti più caldi riguardano un centrale danese che milita in Turchia.

Il club turco, inizialmente restio a cedere il calciatore senza un trasferimento definitivo, ha dovuto abbassare le proprie pretese. Si è passati da una richiesta di sette milioni a una soluzione più morbida, con la possibilità di riscatto fissata intorno ai quattro milioni. Una svolta che ha riaperto un’operazione considerata fondamentale.

Il difensore in questione vanta un curriculum di tutto rispetto: oltre 330 presenze tra campionati nazionali e coppe, con quattro stagioni di livello nel Galatasaray. A ciò si aggiungono 16 presenze con la Nazionale maggiore, segno di un profilo già abituato a palcoscenici importanti.

Il ds ha lavorato con pazienza vista la tegola pre-stagionale che si è presentata. L’inserimento del club italiano è stato facilitato da una recente cessione in Premier League, che ha sbloccato il mercato in entrata. Senza quella operazione, difficilmente sarebbe stato possibile presentare un’offerta convincente.

Come si è mosso il club

Parallelamente, la società aveva già messo a segno un altro acquisto, puntando su un laterale offensivo proveniente dal Belgio. Un profilo giovane e di prospettiva, che andrà a integrare un reparto che necessitava di nuova linfa. Insieme al difensore danese, rappresenta un pacchetto che potrebbe cambiare volto all’organico.

Le prime convocazioni per la prossima sfida di campionato potrebbero già includere entrambi i nuovi arrivati. Non è detto che partano titolari, ma la loro presenza in panchina sarebbe un segnale importante: la squadra comincia quindi a rimettersi in piedi dopo settimane difficili.

La squadra coinvolta

Tutto nasce, però, da una situazione di emergenza imprevista. In Coppa Italia, infatti, il difensore dell’Hellas Verona Nicolas Valentini ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale. I tempi di recupero non sono ancora certi, ma le tabelle parlano di almeno sei settimane per rivederlo a pieno regime.

Con Valentini fermo ai box e Suslov già out da tempo, il tecnico Zanetti si trova a dover gestire una rosa ridotta all’osso. Secondo quanto riportato da larena.it, la dirigenza gialloblù starebbe sondando il profilo esperto di Nelsson. Vedremo se l’affare andrà in porto e se ci sarann novità nelle prossime ore.