E’ il momento di MOISE KEAN: di nuovo in una big | I tifosi non l’hanno presa bene

Dopo aver incantato con la maglia della Fiorentina, Moise Kean è pronto a sbarcare nuovamente in una big. Le ultime.

Moise Kean potrebbe presto ritornare in una big del calcio italiano. Una notizia che ha destabilizzato l’ambiente Viola e che nel corso delle prossime settimane sarà argomento centrale delle varie voci di mercato. Ha fatto faville lo scorso anno con la Fiorentina Kean, e ora sarebbe corteggiato da un top club.

Kean si è trasferito alla Fiorentina il 9 luglio 2024, a titolo definitivo dalla Juventus. Il trasferimento è stato formalizzato per una cifra di circa 13 milioni di euro, con la possibilità di bonus fino a 5 milioni. Ha firmato un contratto pluriennale con un ingaggio stimato di circa 2,2 milioni annui, potenzialmente aumentabile in base ai risultati. Un modo per rilanciarsi dopo la brutta esperienza in bianconero.

Kean ha trovato spazio sin dalle prime giornate: ha debuttato il 17 agosto 2024, e pochi giorni dopo segna in Conference League, aprendo le marcature nella gara d’esordio contro il Puskás Academy. Il 1º settembre successivo è arrivato anche il suo primo gol in campionato. Da li in poi una stagione senza senso.

Nella stagione 2024-25, Kean è stato il bomber viola per eccellenza: 19 gol in 32 presenze in Serie A, che lo collocano al secondo posto nella classifica marcatori, dietro solo a Retegui. Complessivamente, ha siglato 25 reti in 44 partite tra tutte le competizioni, confermandosi punto di riferimento offensivo della squadra.

Le statistiche di Kean

Le statistiche raccontano un Kean concreto ed efficace rispetto a quello visto negli anni precedenti. In termini di assist, il contributo è stato più limitato, con tre passaggi decisivi, ma la sua presenza offensiva è stata comunque determinante. Al di là dei numeri, la sua crescita è stata visibile.

La Fiorentina ha chiuso il campionato al sesto posto, conquistando l’accesso alla Conference League. Kean non è passato inosservato: nel corso della stagione ha ricevuto riconoscimenti importanti come il premio di giocatore del mese di novembre e il gol del mese a febbraio. È stato inserito nella squadra ideale della Serie A e ora è al centro di voci di mercato sempre più insistenti.

La big che lo attende

Il Napoli, dopo l’infortunio di Lukaku, sta valutando diverse opzioni per rinforzare l’attacco e tra i nomi in cima alla lista è spuntato quello di Moise Kean. L’attaccante, già seguito in passato dagli azzurri, potrebbe diventare l’obiettivo principale in queste ultime settimane di mercato. De Laurentiis starebbe riflettendo su un assalto last minute.

Per assicurarsi Kean, infatti, servirebbero oltre 50 milioni di euro per il cartellino e circa 4 milioni l’anno per l’ingaggio. Una cifra importante che richiederebbe grande convinzione da parte della società. Vedremo come si evolverà la questione e soprattutto se il Napoli affonderà definitivamente il colpo.