Di Marzio: “Triestina, occhi su un altro ex Palermo. Dopo Fiordilino può arrivare Pirrello”

Triestina scatenata in queste prime ore di mercato invernale. Dopo ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo di Luca Fiordilino dal Venezia, i biancorossi hanno messo nel mirino un altro ex giocatore del Palermo, ovvero Roberto Pirrello. Infatti, riporta Gianluca Di Marzio su “LaCasadiC.com“, il difensore del Gubbio è il prescelto per rinforzare il reparto arretrato. Matteo Piacentini del Cesena e Tommaso Silvestri del Catania rappresentano gli altri nomi papabili.

