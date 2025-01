Supercoppa Italiana: Carnesecchi salva l’Atalanta, all’intervallo l’Inter non va oltre lo 0 a 0

Si conclude sul risultato di 0 a 0 la prima semifinale di Supercoppa italiana tra Inter e Atalanta. Allo Stadio Kingdom Arena va in scena un primo tempo vivace ed equilibrato dove non sono mancate le occasioni. Subito pericolosa la squadra di Inzaghi con Mhkitaryan, il cui tiro viene murato da Zappacosta. Al 10′ Lautaro Martinez, sugli sviluppi di una punizione, costringe Carnesecchi a compiere un miracolo, mentre subito dopo Scalvini, di testa, conclude debolmente e grazia Sommer. Nei minuti seguenti il portiere bergamasco si supera nuovamente: De Vrij verticalizza per Lautaro, che dal limite calcia e il giovane ettremo difensore respinge e poi si ripete sul tapin da parte di Dimarco. Ritmi intensi che, al momento, rispecchiano le attese della vigilia.

