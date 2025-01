Supercoppa Italiana, a Riyadh niente minuto di silenzio per Agroppi

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Aldo Agroppi, ex calciatore e allenatore, che si è spento all’età di 80 anni, è deceduto questa mattina all’Ospedale di Piombino, sua città natale. Il minuto di silenzio in memoria di Aldo Agroppi non sarà osservato, come riportato da sportmediaset.it, a Riyadh durante le gare di Supercoppa Italiana, che iniziano questa sera con la semifinale tra Inter e Atalanta.

La FIGC aveva comunicato che il minuto di silenzio sarebbe stato osservato a partire dalle semifinali e per tutte le partite del weekend, ma la decisione è stata rivista in accordo con la Lega Serie A. Il motivo del passo indietro risiede in precedenti episodi simili, verificatisi a Riyadh durante le commemorazioni di Franck Beckenbauer e Gigi Riva, in cui i minuti di silenzio furono fischiati dal pubblico locale. In Arabia Saudita, infatti, il silenzio non è tradizionalmente associato al lutto.