Il mondo del calcio piange la scomparsa di Aldo Agroppi, ex calciatore e allenatore, che si è spento all’età di 80 anni. Agroppi, noto per le sue esperienze con Torino, Genoa e Perugia come giocatore e per aver guidato squadre del calibro di Fiorentina, Perugia, Pisa, Ascoli e Como come tecnico, è deceduto questa mattina all’Ospedale di Piombino, sua città natale. Era ricoverato da alcuni giorni in terapia intensiva a causa di una polmonite bilaterale. Ilovepalermocalcio.com e la redazione esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia di Agroppi.

