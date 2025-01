Supercoppa Italiana: Atalanta stesa 2 a 0, l’Inter vola in finale grazie alla doppietta di Dumfries

L’Inter è la prima finalista della Supercoppa Italiana. Allo Stadio Kingdom Arena la formazione di Simone Inzaghi vince 2 a 0 contro l’Atalanta e aspetta l’esito di Juventus-Milan, in programma domani sera, per contendersi il trofeo nella serata di lunedì 6 gennaio. Come da previsione, va in scena una bella partita. Nerazzurri subito pericolosi con Mhkitaryan, il cui tiro viene murato da Zappacosta. Al 10′ Lautaro Martinez, sugli sviluppi di una punizione, costringe Carnesecchi a compiere un miracolo, mentre subito dopo Scalvini, di testa, conclude debolmente e grazia Sommer. Nei minuti seguenti il portiere bergamasco si supera nuovamente: De Vrij verticalizza per Lautaro, che dal limite calcia e il giovane ettremo difensore respinge e poi si ripete sul tapin da parte di Dimarco. Ritmi intensi che, al momento, rispecchiano le attese della vigilia.

Nella ripresa ci pensa Denzel Dumfries a vestire i panni di eroe inaspettato della serata. Al 49′, sugli sviluppi di un corner, anticipa le marcature e con una rovesciata ravvicinata supera Carnesecchi, dove stavolta non può nulla. Gasperini prova a correre ai ripari inserendo Ederson, De Ketelaere e Lookman, ma al 61′, invece, finalizza un perfetto contropiede con un tiro di piatto da fuori area, che termina in rete dopo aver toccato la traversa. Nei minuti successivi l’Inter ha la possibilità di chiudere la pratica con Lautaro Martinez che, servito indisturbato in area di rigore, calcia addosso al portiere avversario. Un errore che può costare tanto ai nerazzurri in quanto, dopo una serie di rimpalli, Ederson riapre la partita al 72′ ma il Var interviene per via della posizione irregolare di De Keteleare durante l’azione. L’Atalanta ci prova fino all’ultimo ma Sommer compie un doppio intervento provvidenziale al 90′, prima su Djimsiti e poi su Lookman.

Una vittoria meritata per gli uomini di Inzaghi, che accedono alla finale della Supercoppa per il quarto anno consecutivo. Gasperini, probabilmente, paga la scelta di aver fatto partire dalla panchina tre dei giocatori più in forma di questa stagione, ovvero Lookman, Ederson e De Ketelaere: infatti, dal loro ingresso in campo, complice anche il doppio vantaggio che l’Inter doveva gestire, l’Atalanta si è resa più pericolosa.