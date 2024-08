Il Pisa si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo. Secondo quanto si legge su Gianlucadimarzio.com i neroazzurri hanno compiuto passi in avanti per Mehdi Leris, ala destra dello Stoke City. Il giocatore, che può essere impiegato anche a sinistra o sulla trequarti, è pronto dunque a tornare in Italia a distanza di un anno dopo il suo trasferimento dalla Sampdoria al club inglese nell’agosto 2023. In queste ore è attesa la fumata bianca.

