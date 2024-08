Di Marzio: “Cremonese, si avanza per Barbieri della Juventus”

La Cremonese guarda in casa Juventus per rinforzare le proprie corsie. Come si legge su Gianlucadimarzio.com i grigiorossi avrebbero messo nel mirino Tommaso Barbieri, reduce dalla stagione in prestito con la maglia del Pisa. La società lombarda avrebbe compiuto passi importanti per avvicinarsi al terzino destro, che può anche giocare a sinistra. In attesa di conoscere modalità di trasferimento e ulteriori dettagli, filtra ottimismo per la chiusura della trattativa.

Continue Reading