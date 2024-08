Pedullà: “Nicolussi Caviglia al Venezia a titolo definitivo”

Attraverso il proprio sito ufficiale Alfredo Pedullà si sofferma sul futuro di Nicolussi Caviglia accostato anche al Palermo.

La Juve fa ancora cassa. Negli ultimi minuti sono state perfezionate due cessioni a titolo definitivo. Quelle di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe , al Venezia e Tommaso Barbieri, classe 2002, alla Crmeonese. Da queste operazioni conta di ricavare circa 4 milioni più 1 di bonus per Nicolussi Caviglia e 2 più 1 di bonus per Barbieri. È un chiaro indizio che porta a pensare come la Juve, adesso, voglia chiudere le operazioni in entrata, gli obiettivi sono noti: Todibo, Koopmeiners e anche Nico Gonzalez dopo l’accelerata che vi abbiamo anticipato nel pomeriggio.