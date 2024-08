Calciomercato Sampdoria: Accardi insiste per l’ex rosa Haas

La Sampdoria resta molto attiva sul mercato per regalare a Pirlo una rosa competitiva per l’assalto alla Serie A. I blucerchiati guardano in casa Empoli, ex società del nuovo direttore sportivo Pietro Accardi. Oltre a Guarino, resta vivo l’interesse per Nicholas Haas, che in Toscana potrebbe trovare meno spazio. Il club ligure, per i due giocatori biancoazzurri, potrebbe mettere su piatto Vieira e Bereszynski, qualora quest’ultimo non dovesse chiudere con il Cagliari. A riportarlo è Pianetaempoli.it.

