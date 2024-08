Calciomercato Sassuolo: cessione di Moro in stand-by, la Reggiana resta interessata

Luca Moro non è certo di restare al Sassuolo. Il futuro dell’attaccante dipende molto da quello di Andrea Pinamonti che, in caso di una sua probabile partenza, potrebbe permettere all’ex Catania e Padova di giocarsi le proprie carte in neroverde. La Reggiana – riporta SassuoloNews.net – resta fortemente interessata a Moro e sarebbe in pole position qualora Giovanni Carnevali dovesse aprire alla cessione del suo giocatore.

