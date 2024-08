Parma verso il Palermo: mercoledì la ripresa degli allenamenti

Domenica 11 agosto il Palermo inaugurerà la propria stagione 2024-25 in occasione del match di Coppa Italia in casa del Parma. I ducali, favoriti secondo i pronostici sia per il fattore campo che per la vittoria dell’ultima Serie B, sono reduci dalla vittoria in amichevole contro l’Atalanta per 4 a 1 nella serata di ieri, domenica 4 agosto. Anche i rosanero arrivano carichi in vista dell’impegno di Coppa in quanto reducei dalle vittorie incoraggianti contro il Leicester e il Monza (1 a 0) e l’Oxford (2 a 0). Fabio Pecchia ha deciso di concedere ai suoi giocatori due giorni di riposo, per cui gli allenamenti riprenderanno a Collecchio mercoledì 7 agosto.

