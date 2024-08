Schira: “Modena, ottimismo per Defrel. Si può chiudere a breve”

Il Modena è a caccia di rinforzi per alzare il proprio livello e giocarsi le proprie carte nella prossima Serie B. Da diverse settimane i canarini, dopo l’arrivo di Pedro Mendes, hanno messo nel mirino Gregoire Defrel per completare l’attacco. Svincolatosi dal Sassuolo, il francese si avvicina passo dopo passo agli emiliani. Infatti – riporta Nicolò Schira su TuttoB.com – filtra ottimismo per la fumata bianca e in queste ore potrebbe arrivare l’intesa definitiva tra le parti.

