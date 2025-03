Di Marzio: “Palermo-Dionisi, gli aggiornamenti”

Alessio Dionisi resta sulla panchina del Palermo, almeno per ora. Nonostante il lungo confronto tra Palermo e Manchester, la società non ha ancora deciso di esonerare il tecnico. Dopo la sconfitta in rimonta contro la Cremonese (da 2-0 a 2-3), le riflessioni sul possibile cambio sono andate avanti per tutta la giornata di lunedì e anche nella mattinata di oggi, martedì 18 marzo, ma la situazione è rimasta invariata.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club e il City Football Group hanno valutato attentamente le alternative, ma senza trovare un accordo su un eventuale sostituto. Per questo motivo, a meno di colpi di scena, Dionisi sarà regolarmente in panchina alla ripresa degli allenamenti di mercoledì.

L’obiettivo della società resta quello di ricompattare una squadra attualmente fuori dai play-off, con nove punti in meno rispetto allo scorso anno. Mancano otto partite alla fine della regular season e il Palermo spera ancora di poter rientrare in corsa per un ruolo da protagonista.

Nonostante le pressioni e il malcontento dell’ambiente, il club ha scelto – almeno per il momento – di non cambiare guida tecnica.