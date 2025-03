Audero: «A Palermo una società forte. Nazionale Indonesiana? Quando mi contattò Thohir…»

Intervistato da Goal Indonesia, il portiere del Palermo Emil Audero ha parlato del suo percorso calcistico, dell’influenza del City Group e della possibilità, in passato, di rappresentare la Nazionale indonesiana.

L’influenza del City Group

“Il fatto di appartenere a una proprietà così forte come il City Group è qualcosa che si respira giornalmente”, ha dichiarato Audero, sottolineando l’impatto della struttura internazionale del gruppo proprietario del club rosanero.

Le sue origini e il legame con l’Indonesia

Audero, nato in Indonesia ma trasferitosi in Italia a soli nove mesi, ha raccontato il suo rapporto con il calcio del suo Paese d’origine:

«In Indonesia il calcio è più seguito che praticato. Da piccolo guardavo molto il calcio europeo».

Il contatto con Thohir e la possibilità di giocare per l’Indonesia

Il portiere del Palermo ha poi svelato un retroscena sul possibile coinvolgimento con la Nazionale indonesiana:

«Si è parlato tanto della possibilità di giocare per l’Indonesia. Un giorno mi contattò Thohir, si presentò insieme al suo staff e mi parlò del progetto. È successo tutto in fretta, ma so che ci sono tanti giocatori tra Europa e Indonesia. Questo dimostra che c’è qualità e che può aiutare la crescita della Nazionale».