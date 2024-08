Di Marzio: “Palermo, contatti in corso per il ritorno di Verre. Filtra ottimismo”

Valerio Verre potrebbe tornare al Palermo per la terza volta in carriera. Dopo le stagioni in prestito nel 2013-14 e nel 2022-23, il centrocampista classe 1994 è ancora svincolato dopo il mancato rinnovo del contratto con la Sampdoria. Secondo quanto si legge su Gianlucadimarzio.com i rosanero avrebbero avviato i primi contatti con il giocatore e i colloqui sono in corso: filtra fiducia per chiudere l’affare in tempi brevi.

Continue Reading