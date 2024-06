Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’Empoli si sta muovendo lato guida tecnica.

Dopo l’addio di Nicola, direzione Cagliari, il club sta varando diversi profili adatti al ruolo. Tra i diversi nomi in lista, in pole c’è Di Francesco. Il tecnico è attualmente in forza al Frosinone, ma potrebbe lasciare il club per tornare in Serie A.