Mali, trasferta da incubo per Diakité e compagni: lo sfogo dei giocatori (FOTO)

In cerca di riscatto dopo la sconfitta interna contro il Ghana (1-2), il Mali di Salim Diakité non va oltre lo 0 a 0 contro il Madagascar, partita andata in scena nella giornata di oggi, martedì 11 giugno, allo stadio FNB di Johannesburg. Arrivato in Sud Africa la mattina presto, solo dieci ore prima del calcio d’inizio dopo un lungo volo e una sosta in Etiopia, il Mali logicamente ha sofferto all’inizio della partita.

A nome della Nazionale del Mali, il giocatore Hamari Traoré ha pubblicato il seguente post sul proprio profilo Instagram:

“Ennesima situazione caotica per la nostra nazionale maliana. I nostri giocatori hanno dovuto affrontare un bel viaggio per arrivare a Johannesburg poche ore prima di una partita importante. Abbiamo forti ambizioni per la Coppa del Mondo, ma queste condizioni non mettono noi giocatori e staff nella migliore posizione possibile per giocare partite così cruciali per la nostra nazione.

I nostri leader devono assumersi la responsabilità, ascoltarci e capire il problema principale della preparazione di questi giochi, oh quanto è importante per la nostra gente. Siamo calciatori ma siamo umani prima di tutto.

Hamari Traoré, a nome della nazionale”.