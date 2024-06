Euro 2024, Italia verso l’Albania: differenziato in campo per Barella, solo palestra per Fagioli

Tra quattro giorni l’Italia farà il suo debutto ad Euro 2024. Sabato 15 giugno gli azzurri scenderanno in campo alle ore 21 per affrontare l’Albania. In vista della gara d’esordio il CT azzurro, Luciano Spalletti, può sorridere: Nicolò Barella è tornato a lavorare sul campo, seppur abbia svolto una seduta differenziata. Per Fagioli, invece, allenamento in palestra a causa di un affaticamento post Italia-Bosnia. Lo stop di un anno ha probabilmente inciso, visto i carichi degli ultimi giorni.

