Di Marzio: “Catanzaro, il palermitano Quagliata verso il ritorno alla Cremonese”

Iniziano le prime manovre di mercato anche in casa Catanzaro. Dopo l’uscita dai playoff il club calabrese non vuole perdere tempo e ha già iniziato a programmare la prossima stagione. Secondo Gianluca Di Marzio il club non ripartirà dal palermitano Giacomo Quagliata.

Arrivato in prestito dalla Cremonese, il Catanzaro sembrerebbe non essere disposto ad esercitare il diritto di riscatto. Nonostante le ottime prestazioni, 2 gol e 5 assist in 30 presenze, al momento l’intenzione non c’è con il diritto di riscatto fissato a 1 milione.