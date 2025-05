Ferrero sulla Sampdoria: «Ora mi rimpiangono, tifosi non sono i padroni delle squadre»

E’ tornato a parlare Massimo Ferrero. L’ex patron della Sampdoria, come riportato da laroma24.it, si è espresso proprio sui blucerchiati:

«Tifosi? Non hanno mai accettato la mia romanità. Sono andato via e gli ho detto ‘me rimpiangerete’ e adesso mi rimpiangono per davvero. I tifosi non sono i padroni delle squadre. Sull’inno? Beh, due p… Devi partire alla riscossa in campo, con quella noia ma come fai, vuoi mettere quello della Roma? Potevo essere più diplomatico. Sulla vicenda giudiziaria, hanno voluto fermarmi. Ero circondato di ladroni. Non ci credevo, mi è crollato il mondo. Ai miei figli ho detto che era tutto un film».