Del Grosso dopo Palermo-Cosenza 2-0: «Felice per i ragazzi, raccogliamo i frutti del lavoro settimanale»

Dopo il successo per 2-0 contro il Cosenza, l’allenatore della Primavera del Palermo, Cristiano Del Grosso, ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni ufficiali del club rosanero.

«Finalmente raccogliamo i frutti del lavoro settimanale – ha dichiarato Del Grosso –. È arrivata la prima vittoria in campionato e questo risultato dà grande fiducia. In altre partite avevamo espresso lo stesso livello di gioco, ma oggi siamo riusciti a concretizzare e a portare a casa il risultato».

L’allenatore rosanero ha poi elogiato l’impegno e la crescita del gruppo: «Sono molto contento per i ragazzi, hanno lavorato con determinazione e meritavano questa soddisfazione. Questa vittoria sarà una spinta in più per continuare a lavorare con la stessa intensità e concentrazione».

Il Palermo Primavera, grazie ai gol di Di Mitri e Grippa, ha conquistato i primi tre punti della stagione, ritrovando entusiasmo e fiducia in vista dei prossimi impegni del campionato Primavera 2 – Girone B.