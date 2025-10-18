Serie B, risultati e classifica live: Monza e Carrarese avanti

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025

L’ottava giornata di Serie B 2025-2026 entra nel vivo e i primi tempi regalano già indicazioni importanti nella corsa al vertice. Il Modena di Sottil, capolista con 17 punti, resta saldo in vetta, mentre il Palermo di Inzaghi — che scenderà in campo domani — insegue a due lunghezze. Dietro, il Frosinone frena, il Monza e la Carrarese volano, mentre il Bari ritrova ossigeno.

RISULTATI PARZIALI (fine primo tempo)

Frosinone – Monza 0-1

Mantova – Südtirol 1-1

Pescara – Carrarese 0-1

Reggiana – Bari 1-1

Classifica Serie B (live, ottava giornata)

Modena – 17

Palermo – 15

Frosinone – 14

Monza – 14

Carrarese – 13

Venezia – 12

Südtirol – 12

Avellino – 12

Cesena – 11

Reggiana – 10

Juve Stabia – 10

Entella – 9

Empoli – 9

Padova – 8

Bari – 7

Catanzaro – 7

Pescara – 5

Sampdoria – 5

Mantova – 4

Spezia – 3

