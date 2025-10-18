Serie B, risultati e classifica live: Monza e Carrarese avanti
L’ottava giornata di Serie B 2025-2026 entra nel vivo e i primi tempi regalano già indicazioni importanti nella corsa al vertice. Il Modena di Sottil, capolista con 17 punti, resta saldo in vetta, mentre il Palermo di Inzaghi — che scenderà in campo domani — insegue a due lunghezze. Dietro, il Frosinone frena, il Monza e la Carrarese volano, mentre il Bari ritrova ossigeno.
RISULTATI PARZIALI (fine primo tempo)
Frosinone – Monza 0-1
Mantova – Südtirol 1-1
Pescara – Carrarese 0-1
Reggiana – Bari 1-1
Classifica Serie B (live, ottava giornata)
Modena – 17
Palermo – 15
Frosinone – 14
Monza – 14
Carrarese – 13
Venezia – 12
Südtirol – 12
Avellino – 12
Cesena – 11
Reggiana – 10
Juve Stabia – 10
Entella – 9
Empoli – 9
Padova – 8
Bari – 7
Catanzaro – 7
Pescara – 5
Sampdoria – 5
Mantova – 4
Spezia – 3