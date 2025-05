De Siervo: «Coppa Italia? Sarà grande festa di sport»

L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha presentato la finale di Coppa Italia:

«Oggi, assieme al nostro partner Freccia Rossa, festeggiamo una grande edizione della Coppa Italia. Quest’anno stiamo assistendo ad un campionato straordinario, che si chiuderà nelle ultime due giornate, ma la Coppa Italia non è stata da meno, vi partecipano tutte le squadre di Serie A, di Serie B e le più importanti di Serie C. Il Bologna dopo 51 anni torna a disputare una finale e sarà seguito da 30mila tifosi rossoblù, così come quelli del Milan. Sarà una grande festa di sport».