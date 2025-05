Ancelotti nuovo ct del Brasile: «È una grande sfida»

Carlo Ancellotti, in sede di conferenza stampa ha parlato della nuova esperienza da ct del Brasile:

«La mia sensazione è che a 66 anni sarò l’allenatore del Brasile. È una grande sfida, ma sono ancora l’allenatore del Madrid e voglio concludere bene l’ultima parte di questa fantastica avventura. Devo pensare ai giorni che mi restano qui, per il rispetto che nutro per questa squadra e per i suoi tifosi. Sono concentrato sull’ultimo tratto di questa spettacolare avventura. Quando ho capito che sarebbe finita? Bisogna guardare i fatti. Sono l’allenatore del Real fino al 25. Me ne sono reso conto ieri».