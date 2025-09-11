DAZN e Mediaset, accordo per la co-esclusiva di sei big match de LALIGA

ROMA – DAZN e Mediaset rafforzano la loro collaborazione. La principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo e il gruppo televisivo commerciale più importante d’Italia hanno annunciato un accordo di sublicenza che porterà sei partite di cartello de LALIGA EA Sports in co-esclusiva.

Gli appassionati potranno seguire tutte le gare del massimo campionato spagnolo su DAZN, partner di riferimento fino al 2029, mentre Mediaset trasmetterà in chiaro alcuni dei big match più attesi, tra cui il Clasico Real Madrid-Barcellona e il derby di Madrid.

«L’accordo con Mediaset rafforza una partnership strategica, consolidata anno dopo anno dai risultati di successo ottenuti che portano valore aggiunto a entrambe le realtà coinvolte – ha commentato Stefano Azzi, CEO DAZN Italia –. DAZN è ormai la piattaforma di riferimento de LALIGA EA Sports e lo sarà, in Italia, fino al 2029. Parliamo di un campionato in cui militano alcuni dei calciatori più forti al mondo e che rappresenta uno dei diritti premium più importanti per noi».

Mediaset ha sottolineato il valore della sinergia: «Dal 2021 abbiamo sviluppato la partnership con Dazn sempre con una prospettiva strategica di valorizzazione del calcio come piattaforma imprescindibile di comunicazione per raggiungere tutti i target. Dalla centralità della Serie A in Italia con ascolti in crescita in questo inizio stagione fino al successo internazionale in Italia e in Spagna del Mondiale FIFA per Club, che sulle reti Mediaset ha raggiunto oltre 50 milioni di persone nei due Paesi, fino a questa scelta di valorizzare le sei migliori partite della Liga. Dal Clasico al derby di Madrid: partite che gli appassionati di calcio, sempre più globale, non mancheranno di premiare con i loro ascolti».