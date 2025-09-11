Calori: «Palermo e Venezia le più forti in Serie B. Ma non sempre vince la più forte»

Alessandro Calori, allenatore con una lunga esperienza in Serie B, ha analizzato i temi del campionato cadetto nella rubrica A Tu per Tu di TuttoMercatoWeb, intervistato da Luca Bargellini.

«Venezia e Palermo sono le più forti – ha dichiarato Calori – ma non sempre vince la più forte. A Palermo vedo entusiasmo, Inzaghi ha riportato trentamila persone allo stadio e questo può essere un grande vantaggio. Il Venezia tecnicamente è molto forte, in tanti scendono dalla Serie A. Poi ci sono outsider, come potrebbe essere lo Spezia».

Nel suo intervento, Calori ha citato anche l’Empoli, reduce dal test con il Padova: «Ho visto l’Empoli contro il Padova, Popov è un giovane interessante, un ragazzo da seguire».

Spazio anche alla Serie C: «Nel Girone B c’è l’Arezzo che è forte e attrezzato, non vedo tanta concorrenza e può avere la spinta giusta. Nel Girone C il Catania è partito bene, guidato da un allenatore che conosce la categoria. Ci sono anche il Benevento e il Cerignola. Nel Girone A Vicenza e Brescia lotteranno fino alla fine».