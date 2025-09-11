E’ IL NUOVO VINICIUS: in Europa non lo conosce nessuno | Ora vale già 100 milioni

In Brasile escono fuori talenti ogni due giorni.

Vinicius Jr. è oggi il simbolo della nuova generazione calcistica brasiliana, capace di raccogliere l’eredità dei grandi fuoriclasse che hanno segnato la storia della Seleção. Cresciuto nel Flamengo e approdato giovanissimo al Real Madrid, ha saputo imporsi come uno degli attaccanti più decisivi del panorama internazionale, unendo tecnica, velocità e capacità di incidere nelle partite che contano. In Brasile è visto come il volto di un movimento che vuole tornare a dominare il calcio mondiale.

Il suo impatto non si limita alle qualità in campo: Vinicius rappresenta anche un punto di riferimento per la tifoseria brasiliana, che ne apprezza il carattere combattivo e la determinazione. Ogni volta che veste la maglia verdeoro, porta con sé un entusiasmo contagioso, ridando speranza a un Paese che da anni attende un nuovo idolo capace di guidare la squadra ai traguardi più ambiti.

Il ruolo di Vinicius Jr. è fondamentale anche per l’immagine internazionale del Brasile. La sua popolarità in Europa, soprattutto grazie ai successi con il Real Madrid, rafforza la percezione di un calcio brasiliano ancora capace di produrre talenti di livello assoluto. Questo contribuisce a rilanciare il prestigio della Seleção, attirando attenzione e rispetto da parte di tifosi e media di tutto il mondo.

Il giovane attaccante si è imposto anche come simbolo sociale. Ha denunciato apertamente episodi di razzismo subiti in campo, diventando un portavoce nella lotta contro le discriminazioni. In questo senso, il suo impatto in Brasile va oltre lo sport, trasformandolo in un esempio per le nuove generazioni dentro e fuori dal terreno di gioco.

Il nuovo gioiello del Brasile

Il Brasile ha superato il Cile con un netto 3-0, sfida che ha visto protagonisti due compagni di squadra al Chelsea: Joao Pedro ed Estevao. Proprio l’attaccante ex Watford, intervistato da The Standard, ha speso parole di grande elogio per il giovane talento appena arrivato a Londra. Secondo lui, Estevao è destinato a un futuro luminoso: «Perché è speciale? Perché viene dalla strada, ha un talento naturale che si vede. Gioca con il Chelsea e con il Brasile a soli 18 anni. Sarà come Vinicius».

Le aspettative attorno al ragazzo sono altissime, e in patria già lo considerano il nuovo simbolo della generazione verdeoro. La sua precocità e le qualità tecniche lo rendono una delle promesse più attese non solo in Premier League ma anche nel panorama internazionale.

Adattamento e sostegno nello spogliatoio

Joao Pedro ha però sottolineato come il percorso di crescita non sia privo di ostacoli. Estevao è ancora timido e fatica ad adattarsi a una nuova cultura: «La mattina cerco di convincerlo a chiedere la colazione in inglese, per allenarsi», ha raccontato il compagno. Anche i ritmi intensi degli allenamenti inglesi lo mettono alla prova, soprattutto sul piano fisico, ma la consapevolezza dell’importanza di lavorare sul corpo è già presente.

Per favorirne l’inserimento, Joao Pedro e Andrey Santos si sono presi cura di lui. «Siamo sempre noi tre a fare colazione assieme, a pranzare assieme e anche in allenamento», ha concluso, dimostrando come la squadra stia costruendo un ambiente ideale per accompagnare Estevao nella sua crescita.