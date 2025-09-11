Palermo–Bari, al via la vendita dei biglietti: prezzi, riduzioni e info utili

PALERMO — Scatta oggi, giovedì 11 settembre, alle ore 16:00 la vendita dei tagliandi per Palermo–Bari, gara valida per la 4ª giornata della Serie BKT 2025/26, in programma venerdì 19 settembre alle 21:00 allo Stadio Renzo Barbera.

Dove acquistare

Online: sito Vivaticket

Punti vendita: rete Vivaticket in tutta Italia (incluso il SiamoAquile Bar&Store al “Barbera”)

Vendita fino a esaurimento posti.

Prezzi e riduzioni

Centralissima: Intero 103 € · Donne/Over65 82 € · Under16 82 €

Tribuna Centrale: Intero 73 € · Donne/Over65 57 € · Under16 57 €

Tribuna Laterale: Intero 48 € · Donne/Over65 40 € · Under16 40 €

Gradinata Inferiore: Intero 34 € · Donne/Over65 30 € · Under16 30 € · Promo UNIPA 25 €

Gradinata Superiore: Intero 28 € · Donne/Over65 23 € · Under16 23 € · Under14 14 € · Promo UNIPA 21 €

Curve: Intero 22 € · Donne/Over65 18 € · Under16 18 € · Promo UNIPA 16 €

Note riduzioni

Over 65: chi ha compiuto 65 anni alla data d’acquisto

Under 16: chi non ha compiuto 16 anni alla data d’acquisto

Under 14: chi non ha compiuto 14 anni (acquistabile solo con almeno un biglietto a tariffa intero)

Dove indicato “–” la riduzione non è prevista

Promo UNIPA

Tariffe dedicate ai possessori di UNIPA Card o cedolino UNIPA che acquistano di persona all’Info Point del “Barbera” ven 12/09 e lun 15/09 (ore 10:00–13:00 / 15:00–17:00). Acquisto a titolo personale.

Omaggi Under 14 (Gradinata Superiore Laterale)

Riscatto fino a esaurimento: mar 16/09 e mer 17/09 all’Info Point del “Barbera” (ore 10:00–13:00 / 15:00–17:00).

Rosanero Experience

Tornano VIP Experience e Family Experience per vivere il matchday da protagonisti in aree dedicate dentro e fuori dal campo. Dettagli e modalità sul canale ufficiale del club.

Settore Ospiti

In attesa di indicazioni dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Cambio utilizzatore (abbonamenti e biglietti)

Intero: cedibile a tutti

Ridotto donna: cedibile solo a donna

Ridotto over 65: cedibile solo a over 65

Ridotto under 16: non cedibile

Ridotto under 14: non cedibile

Promo università: non cedibile

Accesso allo stadio: cosa portare

Documento d’identità originale e valido

Titolo di accesso: biglietto digitale (anche su smartphone) o cartaceo

Fidelity Card in originale + ricevuta segnaposto, per titoli caricati su SiamoAquile Card

Consiglio: presentarsi ai varchi con largo anticipo per agevolare i controlli e l’ingresso.

Per ulteriori dettagli su disponibilità, mappa settori e condizioni d’uso, consultare i canali ufficiali del Palermo e Vivaticket.