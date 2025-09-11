Palermo, a Torretta prosegue la preparazione in vista del Südtirol
PALERMO – È proseguita questa mattina al Cfa di Torretta la preparazione del Palermo in vista della prossima sfida di campionato sul campo del Südtirol.
La squadra guidata da Filippo Inzaghi, dopo una fase di riscaldamento, ha svolto una partitella a campo ridotto seguita da esercitazioni mirate su combinazioni offensive e conclusioni in porta.
Lavoro tecnico e intensità per i rosanero, che puntano ad arrivare al meglio alla trasferta di Bolzano.