Palermo, a Torretta prosegue la preparazione in vista del Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 11, 2025

PALERMO – È proseguita questa mattina al Cfa di Torretta la preparazione del Palermo in vista della prossima sfida di campionato sul campo del Südtirol.

La squadra guidata da Filippo Inzaghi, dopo una fase di riscaldamento, ha svolto una partitella a campo ridotto seguita da esercitazioni mirate su combinazioni offensive e conclusioni in porta.

Lavoro tecnico e intensità per i rosanero, che puntano ad arrivare al meglio alla trasferta di Bolzano.

