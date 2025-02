Il Venezia scende in campo contro l’Udinese al Bluenergy Stadium, ma lo fa nel bel mezzo di importanti sviluppi di mercato. Joel Pohjanpalo, assente dalla distinta, non si è nemmeno accomodato in tribuna: secondo quanto riportato da TuttoVeneziaSport.it, l’attaccante è rimasto in laguna, in attesa di partire per Palermo.

