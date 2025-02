Di Marzio: “Sampdoria, ottimismo per l’arrivo di Abiuso. I dettagli”

La Sampdoria vuole rinforzarsi in queste ultimi giorni di calciomercato e avrebbe messo gli occhi in casa Modena per puntellare l’attacco di mister Fabio Semplici. I blucerchiati, infatti, sono da giorni sulle tracce di Fabio Abiuso e, in queste ore, si sono registrati dei passi in avanti da parte della società ligure. Secondo l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’affare dovrebbe concludersi attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. Agli emiliani, inoltre, verrebbe girato, sempre a titolo temporaneo, Stipe Vulikic.

