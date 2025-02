Schira: “Bari-Maggiore, manca ancora il via libera della Salernitana. Si lavora sulla formula”

Sono ore calde sull’asse Bari-Salerno per quanto riguarda l’arrivo in biancorosso di Giulio Maggiore. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, per la fumata bianca mancherebbe l’intesa definitiva tra le due società in merito alla formula del trasferimento: i pugliesi vorrebbero prelevare il centrocampista in prestito con diritto di riscatto, mentre il club campano vorrebbe aggiungere l’obbligo a determinate condizioni. Nonostante l’accordo non sia arrivato, filtra cauto ottimismo per la chiusura dell’affare.

