Grande accoglienza all’aeroporto Galilei per il Pisa, rientrato dalla vittoriosa trasferta di Palermo (1-2). I tifosi nerazzurri hanno intonato cori e festeggiato la squadra di Inzaghi, ora virtualmente prima in classifica sopra il Sassuolo. Tra gli appassionati presenti, tante famiglie e bambini a caccia di autografi e selfie con i giocatori. La città sogna in grande in questo entusiasmante campionato di Serie B.