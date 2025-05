Da Pisa: “Inzaghi-Palermo, via libera alle trattative”

Il futuro di Filippo Inzaghi è sempre più lontano dal Pisa. Come riportato da Michele Bufalino su QuiNewsPisa.it, il club nerazzurro ha ufficialmente aperto alla trattativa con il Palermo, avviando di fatto il processo che porterà alla separazione tra l’ex attaccante di Milan e Juventus e la società toscana.

Al momento non c’è ancora un accordo formale tra i due club, ma la rottura è nei fatti. Lo staff di Inzaghi ha ancora due anni di contratto, e il costo della risoluzione non sarà trascurabile. Tuttavia, l’uscita del tecnico è considerata scontata, tanto che oggi lascerà la città per raggiungere Monaco di Baviera, dove assisterà alla finale di Champions League.

Intanto, in casa Pisa si accelera per il nuovo allenatore: secondo Bufalino, nelle ultime ore c’è stato un incontro a Forte dei Marmi tra i dirigenti nerazzurri e Andrea Pirlo, chiaro segnale della volontà di virare su un profilo italiano. Restano in corsa anche Alberto Gilardino, Paolo Zanetti, Daniele De Rossi e Eusebio Di Francesco, mentre si allontanano le suggestioni legate a tecnici stranieri.

Il Pisa punta a ufficializzare il nuovo tecnico entro il 6 giugno, data della presentazione del calendario. E a quel punto, anche per Inzaghi, potrebbe arrivare il momento dell’annuncio in rosanero.