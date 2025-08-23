Cuore e grinta: il Palermo parte col piede giusto. Reggiana battuta 2-1

Il Palermo inaugura la nuova stagione con una vittoria pesante davanti al proprio pubblico. Al Renzo Barbera, gremito da oltre 30mila spettatori, i rosanero hanno superato la Reggiana per 2-1, mostrando carattere e qualità di gioco.

La squadra di Inzaghi parte subito forte: all’8’ Brunori trova la rete del vantaggio, poi annullata dal VAR per fuorigioco di Pierozzi. I rosanero non si abbattono e al 38’ sbloccano il risultato con Pohjanpalo, che di testa insacca il meritato 1-0.

Nella ripresa la Reggiana reagisce e al 63’ trova il pari con Tavsan, favorito da una deviazione che beffa Bardi. Ma il Palermo non si scompone: dopo appena un minuto, Pierozzi, servito da Segre, riporta avanti i suoi con freddezza.

Nel finale la squadra di Inzaghi amministra con lucidità, andando anche vicina al tris con Segre. Al triplice fischio esplode la festa sugli spalti: applausi e cori per un Palermo che ha saputo lottare su ogni pallone e dimostrare di poter recitare un ruolo da protagonista in questo campionato.

Ecco la cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

90′ + 3′ – Triplice fischio, il Palermo batte 2-1 la Reggiana.

90′ – assegnati 3′ di recupero.

86′ – Inzaghi mette dentro Corona, al posto di Pohjanpalo. Applausi scroscianti al Barbera.

81′ – Calcio d’angolo conquistato dal Palermo: dalla bandierina va Palumbo, mette in mezzo ma trova Motta a spazzarla via.

80′ – Anche Dionigi cambia: Bertagnoli lascia il posto a Novakovich.

79′ – Altro cambio per Inzaghi: Palumbo rileva Ranocchia.

75′ – Cambio tra le fila della Reggiana: Rozzio sostituisce Libutti.

72′ – Segre ad un passo dal gol: il numero 8 da lontano ha concluso in porta, attento Motta a mettere in angolo.

69′ – Cambio per Inzaghi: fuori Brunori e Gyasi, dentro Le Douaron e Blin.

64′ – GOOOOL PALERMO!!! I rosanero tornano in vantaggio. Segre mette in mezzo per Pierozzi, il numero 27 calcia in porta e non sbaglia. Palo rete!

62′ – La Reggiana trova il gol del pari: Tavsan calcia, la palla viene deviata beffando Bardi.

59′ – Rosanero ancora all’attacco: scambi di battute tra Pohjanpalo e Brunori, il capitano crossa dalla destra ma la palla finisce tra i guantoni del portiere avversario.

57′ – Calcio d’angolo battuto da Ranocchia: in mezzo c’è sempre Pohjanpalo che conclude in porta; Motta vola e la toglie.

56′ – Palermo pericoloso in area: Brunori viene servito al centro, calcia ma Motta la respinge. Pohjanpalo recupera e ci riprova, ma la cponclusione finisce in angolo.

51′ – Pohjanpalo viene atterrato da Papetti in mezzo al campo, cartellino giallo per il calciatore della Reggiana.

46′ – Riprende il match con un cambio da parte di Inzaghi: fuori Diakitè dentro Peda.

PRIMO TEMPO

45′ – Termina qui il primo tempo.

43′ – Brunori crossa in mezzo, ci prova ancora Pohjanpalo ma Motta lo anticipa.

40′ – La Reggiana prova a reagire e conquista un calcio d’angolo: alla battuta Rover, mette in mezzo ma la palla viene spazzata.

38′ – GOOOOL PALERMO!!! Pohjanpalo di testa non sbaglia e insacca portando avanti i suoi.

33′ – Il Palermo parte in contropiede e arriva fino in area: la palla viene messa in mezzo, Bani colpisce di testa; Motta la respinge e finisce in angolo.

30′ – L’arbitro ammonisce Diakitè per aver fermato un avversario in corsa sulla fascia.

26′ – Il Palermo conquista un calcio d’angolo: Augello la gioca corta per Ranocchia, doppio passaggio tra i due; il numero 3 la passa a Brunori davanti all’area, il capitano controbatte di prima ma la palla s’infrange nella difesa ospite.

23′ – Altro squillo da parte del Palermo: dopo un’ampia fase di possesso palla i rosanero arrivano all’area avversaria; Pierozzi di testa colpisce in direzione di Gyasi, il numero 11 conclude ma finisce di poco fuori.

19′ – Il Palermo parte in contropiede. La palla arriva tra i piedi di Gyasi che calcia direttamente in porta ma Motta la blocca a terra.

17′ -La Reggiana si fa avanti e con Rover conquista una rimessa laterale.

10′ – Nulla di fatto. Dopo un check al Var l’arbitro annulla la rete di Brunori per fuorigioco di Pierozzi.

8′ GOOOOL PALERMO!!! Brunori viene servito da Pierozzi e va a segno sbloccando il match.

6′ – Dalla bandierina calcia Ranocchia e la mette in mezzo: Ceccaroni stacca di testa ma la palla termina sul fondo.

5′ – Sugli sviluppi del corner degli ospiti il Palermo parte in contropiede e conquista a sua volta un angolo.

3′ – La Reggiana conquista un calcio di punizione: alla battuta va Reinhart che la calcia in area e trova un calcio d’angolo.

2′ – Il Palermo parte subito forte: Segre recupera palla a centrocampo, arriva sulla fascia e la mette in mezzo. La palla arriva a Brunori che cerca con un tiro di beffare il portiere avversario ma termina fuori.

1′ – Inizia il match al Renzo Barbera.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Bardi, 3 Augello, 8 Segre, 9 Brunori (C) (Dal 69′ Le Douaron), 10 Ranocchia, 11 Gyasi (Dal 69′ Blin), 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 23 Diakité (Dal 46′ Peda), 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disposizione: 66 Joronen, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 18 Avena, 21 Le Douaron, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

REGGIANA: 1 Motta, 2 Papetti, 7 Marras, 10 Tavsan, 11 Gondo, 16 Reinhart, 17 Libutti (C), 23 Rover, 26 Bertagnoli, 43 Bonetti, 90 Portanova. A disposizione: 12 Seculin, 3 Bozzolan, 4 Rozzio, 5 Stulac, 6 Vallarelli, 9 Novakovich, 13 Meroni, 14 Quaranta, 19 Basili, 44 Mendicino, 91 Conte, 98 Cavaliere. Allenatore: Dionigi.

ARBITRO: Pezzuto (Lecce). Primo assistente: Di Giacinto (Teramo). Secondo assistente: Pascarella (Nocera Inferiore). Quarto ufficiale: Vogliacco (Bari). VAR: Volpi (Arezzo). AVAR: Del Giovane (Albano Laziale).

MARCATORI: Pohjanpalo al 38′, Tavsan 63′, Pierozzi 64′

NOTE: ammoniti Diakitè, Papetti