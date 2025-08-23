Palermo-Reggiana: le formazioni ufficiali

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 23, 2025

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende note le formazioni ufficiali di Palermo-Reggiana, valevole per la 1ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 21.00.

PALERMO: 22 Bardi, 3 Augello, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni.

A disposizione: 66 Joronen, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 18 Avena, 21 Le Douaron, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.

Allenatore: Inzaghi.

REGGIANA: 1 Motta, 2 Papetti, 7 Marras, 10 Tavsan, 11 Gondo, 16 Reinhart, 17 Libutti (C), 23 Rover, 26 Bertagnoli, 43 Bonetti, 90 Portanova.

A disposizione: 12 Seculin, 3 Bozzolan, 4 Rozzio, 5 Stulac, 6 Vallarelli, 9 Novakovich, 13 Meroni, 14 Quaranta, 19 Basili, 44 Mendicino, 91 Conte, 98 Cavaliere.

Allenatore: Dionigi.

Arbitro: Pezzuto (Lecce).

Primo assistente: Di Giacinto (Teramo).

Secondo assistente: Pascarella (Nocera Inferiore).

Quarto ufficiale: Vogliacco (Bari).

VAR: Volpi (Arezzo).

AVAR: Del Giovane (Albano Laziale).

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 23, 2025

